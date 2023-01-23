وقد استطلع موقع "يو غوف" الأميركي، رأي ألف شخص من أولياء الأمور بشأن 57 هدفا تعليميا طُلب منهم ترتيبها.

وأظهرت النتائج أن الاهتمام بإعداد الطلاب للجامعة تراجع على حساب تقدم اهتمام الأهل بتنمية مهارات عملية لدى أطفالهم كالدراية الضرورية لإدارة شؤونهم المالية والاعتناء بأنفسهم.

ووضع الأهل أولوية تنمية شخصية الطفل في المرتبة الثالثة، أي قبل مهارات القراءة والكتابة التي اعتبروا أنها ستتحقق عاجلا أو آجلا.

ورأوا أن سبيل للوصول إلى ذلك يكمن في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشاكل.

وأشارت النتائج إلى أن 30 بالمئة من أولياء الأمور فقط يعتبرون أن التعليم يجب أن يعود إلى أنماط التدريس التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، فيما يعتقد 55 بالمئة منهم أن التغييرات في المدارس والتعليم نفسه ضرورية.

وخلص الاستطلاع إلى أن التركيز يتزايد على أهمية أن يحاكي التعليم احتياجات كل طفل، بعيدا عن فكرة نهج واحد يناسب الجميع.

وللحديث عن الموضوع، قالت الاستشارية التربوية والنفسية الدكتورة كارين إيليا: