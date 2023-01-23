في الصغر كان الأهالي يوصون أبناءهم بعدم التحدث مع الغرباء في الشارع، وربما يستنكرون حتى اليوم رؤيتهم يتعاملون مع شخص غريب "في الشارع"، لكن في عالم التواصل الاجتماعي الأمر مختلف.