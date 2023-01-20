وقال الخبراء إن الألم الشديد للإصابة شُبّه في كثير من الأحيان بألم الولادة.

ويُعرف المرض أيضا باسم "متلازمة ألبوري - وودونجا" أو "التهاب القرنية في هارفيستر" وهو مرتبط بأعمال الزراعة.

وقال أخصائي البصريات، روب هولواي: إن "المصابين اجتمعوا على وصف المرض بالوغد المسكين، وألمه محفور في ذاكرتهم دائما".

وأضاف هولواي إن المرض سببه الأنواع المحلية من خنافس "أورثوبروس"، والتي يبلغ طولها أقل من 1 مليمتر.

من جانبها، قالت أخصائية البصريات، كيلي جيبونز، إنها سمعت الناس "قارنوا ألمه بآلام بالولادة".

تقوم الخنافس برش مركب سام عند سحقها، والحشرة لديها عنصر يسمى بيدرين ، وهو عامل تقرح، يتم إفرازه على سطح العين.

قال هولواي إن هناك ارتفاعا في الحالات مؤخرا، والذي من المحتمل أن يكون مرتبطا بهطول الأمطار الغزيرة في الشتاء والربيع.

وأضاف: "كان هذا العام غريبا، لم يكن لدينا أي شيء على الإطلاق حتى الأسبوع السابق لعيد الميلاد، لكن منذ ذلك الحين غمرتنا المياه لمدة أسبوعين".

وأكمل: "منذ عيد الميلاد، شهدنا 25 إلى 30 حالة، علما أنه في العام العادي قد تحصل 10 حالات فقط، ولحسن الحظ من الممكن علاج الحالة باستخدام العلاجات المعروفة كالمضادات الحيوية".