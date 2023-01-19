فبعد أن بات بعض الطلاب يستعينون بروبوت الدردشة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للقيام بواجباتهم الدراسية بالنيابة عنهم، دقت أكاديميات جامعية ناقوس الخطر وبدأت تراجع نظمها وتعيد تشكيل بعض البرامج التعليمية .

وبات مسؤولون جامعيون يقيمون فرق عمل ويستضيفون مناقشات لابتكار سبل التكيف مع التكنولوجيا الجديدة التي أربكت الكوادر التعليمية.

"تشات جي بي تي" بات يكتب الأوراق البحثية نيابة عن الطلاب باستخدام أفكار خلاقة ومعلومات دقيقة وجمل بسيطة.

وبعد اكتشاف حالات كثيرة استعان فيها الطلاب بتقنية "تشات جي بي تي"، قرر أساتذة جامعيون في عدة جامعات أميركية دفع الطلاب لكتابة المسودات لأوراقهم البحثية في فصولهم الدراسية باستخدام متصفحات تراقب نشاط الكمبيوتر، كما تدرس الجامعات أن تطلب من طلابها شرح كل مراجعهم وجها لوجه.

وهناك أصوات تنادي بتغيير النظرة العدائية من "تشات جي بي تي"، هؤلاء يقولون كما هو الحال عندما يستعين الطلاب بغوغل نستطيع السماح للطلاب بالاستعانة بتشات جي بي تي مع الفارق أن التقنية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي تستعرض معلومات أكثر موثوقية من غوغل، مؤكدين بأن إدماج التقنية الجديدة بالنظم التعليمية سيجعل البيئة التعليمة أكثر غنى وأكثر قدرة على التقدم.

وللحديث حول الموضوع، قال الخبير في الذكاء الاصطناعي، شغالي جعفر: