وقالت والدة آنيا، أن طفلتها بدأت تتقيأ بانتظام عندما كانت في الصف الثاني، مضيفة أنها لم يكن لديها حمى ولا أعراض أخرى، والتقيؤ غالبا ما يحدث قبل النوم مباشرة.

وتابعت الأم تروي المعاناة:

عندما أخذتها للطبيب، أرجأ الحالة لرغبة الأطفال في الهروب من النوم بوقت باكر، وهذا ما دفعني لطمأنتها باختيار موعد النوم المناسب لها.

ومع ذلك، استمر القيء وأصبح حدثا يوميا، ومع مرور الأسابيع، بدأت في التقيؤ حتى صباحا.

ومع تصاعد القيء بشكل يومي، اقترحت غرفة الطوارئ في المستشفى أن نتوجه لطبيب مختص بالجهاز الهضمي.