ويأتي طرح أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة التي تستخدم أحدث إصدارات "أبل" من رقائق "إم 2"، التي طرحتها لأول مرة العام الماضي، بناء على قرار اتخذته الشركة عام 2020 باستخدام أشباه موصلات من تصميمها، بعد الاعتماد على تكنولوجيا "إنتل" لمدة 15 عاما.

الأسعار الجديدة

• يبدأ سعر جهاز "ماك بوك" الصغير الجديد من 599 دولارا، وسيكون متاحا اعتبارا من 24 يناير الجاري.

• يبدأ سعر أجهزة "ماك بوك برو" مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بأحدث الرقائق من 1999 دولارا، بالمقارنة مع 1299 دولارا للطراز مقاس 13 بوصة المزود برقاقة "إم 2".

وقالت "أبل" إن الجهاز المزود برقاقة "إم 2 برو" الجديدة به أشباه موصلات أكثر من الجهاز "إم 1 برو" بنسبة 20 بالمئة تقريبا، ويحتوي على ضعف الكمية الموجودة في جهاز "إم 2"، مما يساعد برامج مثل "أدوبي فوتوشوب" على تشغيل الأحمال الثقيلة "أسرع من أي وقت مضى".

وعادة ما تقيم "أبل" أول مؤتمراتها في العام في مارس، حيث تطرح أجهزة "آي ماك" وكمالياتها.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، أن مؤتمر "أبل" المقرر في ربيع هذا العام قد يشهد تدشين نظارة الواقع المعزز التي طال انتظارها.