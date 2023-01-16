وشدد جون كيري على أن اتخاذ إجراءات في مجال مكافحة التغير المناخي والانبعاثات "ستجعلنا نعيش في عالم أنظف وأكثر أمانا وصحة، وهذا أمر يصب في مصلحة الجميع".

وأشار إلى وفاة 15 مليون إنسان سنويا حول العالم بسبب تداعيات الهواء الملوث الذي يصدر عن الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الانبعاثات ستخفف من ذلك الرقم.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ: "الحقيقة هي أن هناك تداعيات معتبرة جدا من أزمة المناخ، والطريقة الوحيدة لمجابهة هذه الأزمة وحماية مواطنينا وبناء اقتصاد للمستقبل هي بخفض الانبعاثات".

أضرار عدم المشاركة في تخفيف الانبعاثات

وتابع: "وهذا لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن أن يكون لديك الغاز أو النفط. إذا التقطنا الغازات المنبعثة وتخزين الكربون فيمكن أن نستبق العالم في هذا الإطار. لا أحد يعلم بالتحديد التكنولوجيا التي ستكون فعّالة أكثر ولكن ما أعلمه أن العالم بأغلبيته اتخذ قرارا بالتوجه نحو تلك الوجهة (مكافحة الانبعاثات)".

وحذر: "الدول التي لا تنخرط ولا تبدأ العمل على هذا الأمر ستتأخر كثيرا عن الركب ومواطنوها سيتضررون وستتعرقل سلاسل الإمدادات وستحدث أضرار من الأشياء التي تقع نتيجة تداعيات الطقس السيئة".

وقال كيري: "فصول الصيف أصبحت أشد سخونة من الماضي، وأصبحت هناك تحديات تواجه المياه وإنتاج الغذاء".

ومع ذلك، قال المبعوث الأميركي إن التدابير التي اتخذت لمواجهة التغير المناخي حتى الآن غير كافية، "لأن هناك أناس لديهم مصالح تجارية وآخرين من مصلحتهم ألا يتغيروا وأحيانا هناك أناس خائفون من الانتقال وفي بعض المناطق أناس مترددون في التصديق".

كهرباء أميركا نظيفة بحلول 2035

وأكد كيري أن الرئيس جو بايدن "متلزم بعمق" بأن تتقدم بلاده في مجال محاربة التغير المناخي، مشيرا إلى القانون "العظيم" الذي مرره الكونغرس في هذا المجال، ووقع عليه بايدن وسيغير بقوة مقاربة الولايات المتحدة تجاه هذه القضية.

وأوضح أن القانون سيفتح المجال أمام الأبحاث والتطوير في المجال المناخي، وسيوفر انتشارا أكبر للجهود التجريبية، معربا عن اعتقاده أن ذلك الأمر سيقود إلى ابتكار نوع جديد من التكنولوجيا ووظائف وفرص جديدة.

وقال جون كيري إن أكبر 20 اقتصادا في العالم مسؤولون عن 80 في المئة من الانبعاثات الكربونية الضارة. الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية، "لكن الرئيس بايدن يقود البلاد" نحو الحد من تلك الانبعاثات.

وأضاف أنه بحلول العام 2030 ستكون 50 في المئة من السيارات التي تبيعها الشركات الأميركية في الولايات المتحدة كهربائية، وبحلول عام 2035 سيكون قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء في الولايات المتحدة 100 % خاليا من الكربون.

الإمارات دولة ذات رؤية في مكافحة التغير المناخي

وأشاد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، بالفريق الإماراتي الذي سيدير الدورة الـ28 لقمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والذي يترأسه الدكتور سلطان الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وقال كيري: "إنه فريق رائع وأثاروا إعجابي حقا وأعرف الدكتور سلطان الجابر معرفة جيدة وأعضاء الفريق المحيطين به. دولة الإمارات حقا رائعة وقائدة ذات رؤية فيما يتعلق في موضوع التغير المناخي على مدى سنوات عديدة، وهذا ليس شيئا جديدا".

وتابع: "لقد كانت (الإمارات) أول دولة في المنطقة في مجال الطاقة النووية السلمية وأول دولة في المنطقة تلتزم بالمساهمة المحددة وطنيا، والتي تسلط الضوء على التخفيف من التغير المناخي وفقا لمتطلبات اتفاقية باريس للمناخ".