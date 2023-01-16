وبعد أكثر من 40 عاما من طرح أول جهاز "ووكمان" للبيع، أعلنت سوني طرح "Walkman NW-A306"، الذي يشبه إلى حد ما الجهاز الذي وقع الملايين في حبه في السابق.

و"ووكمان NW-A306" يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ليقوموا بتحميل الموسيقى أو تشغيلها "أونلاين"، من خلال المواقع والتطبيقات المتخصصة، مثل "يوتيوب" و"سبوتيفاي".

ويحتوي الجهاز على شاشة تعمل باللمس مقاس 3.6 بوصة، بالإضافة إلى أزرار على الجانب، حتى يتمكن المستخدمون من تغيير مستوى الصوت أو تبديل الأغنيات دون الحاجة إلى إخراج الجهاز من جيوبهم.

ويعمل NW-A306 على نظام "أندرويد" ويتيح الوصول إلى بعض التطبيقات الأساسية، بما في ذلك تطبيقات الموسيقى المهمة ومتصفح "غوغل كروم".

وقالت "سوني" عن جهازها الجديد: "استمتع بصوت عالي الجودة من مشغل الموسيقى الأنيق.. الذي يتيح لك تنزيل وتشغيل المزيد من الموسيقى التي تحبها".

بالإضافة إلى القدرة على شبك الجهاز بالإنترنت "وايفاي"، فمن الممكن أيضا إيصاله بجهاز كمبيوتر، بحيث يمكن للمستخدمين نقل الموسيقى من كمبيوتر إلى الجهاز بالطريقة القديمة أيضا، باستخدام كبل USB-C الذي يباع مع الجهاز.

ويستخدم NW-A306 أيضا الذكاء الاصطناعي "لترقية" ملفات الموسيقى الرقمية المضغوطة إلى جودة أعلى.

وتعتمد جودة الصوت بالجهاز إلى حد كبير على سماعات الرأس المصاحبة التي يختارها المالك، إذ لا يأتي الووكمان الجديد مزودا بسماعات رأس، على الرغم من أن الشركة تقدم مجموعة من الخيارات اللاسلكية، بالإضافة إلى ميزة إمكانية استخدام السماعات السلكية القديمة.

ويتمتع NW-A306 بعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة، ويعمل بنظام التشغيل Android 12 ويأتي بلونين، الأزرق والأسود.

ولعل الخبر السيء بالنسبة للجهاز الجديد، هو سعره، إذ يكلف حوالي 430 دولارا، أي أكثر من بعض الهواتف الذكية في السوق، ولا يمكنه إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية.