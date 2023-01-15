لاحظت الأم كيرستن أن ابنتها كيرا البالغة من العمر 4 سنوات بدأت تظهر عليها أعراض البرد بعد أيام قليلة فقط من عيد الميلاد.

تم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث اكتشف أن مستويات تشبع الأكسجين لديها منخفضة للغاية، ما دفع هذا الأطباء إلى إجراء اختبار اللوكيميا، وهو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم البيضاء.

وأوضحت كيرستن أنهم احتفلوا بعيد الميلاد، معتقدين أن أعراض كيرا هي أعراض الأنفلونزا الشائعة في ذلك الوقت.

وبعد أيام قليلة من حلول العام الجديد، تطورت درجة حرارة الطفل وبدأت تقول إنها تشعر بالألم في ساقيها وظهرها، كما فقدت شهيتها تماما.

بعد عدة اختبارات تم التأكد من إصابة كيرا بسرطان الدم، مما تسبب بصدمة وحزن والديها.

وأضافت أمها: "لم نكن نتوقع هذا على الإطلاق، لقد فاجأنا ذلك، لأنها كانت تضحك وتبتسم قبل يومين".

وقال الأطباء لحسن الحظ، خلايا سرطان الدم غير موجودة في السائل الشوكي لكيرا وسيكون سرطانها قابلاً للشفاء.