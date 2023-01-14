ويوصي خبراء الصحة بالابتعاد عن الوجبات السريعة قدر الإمكان، نظرا لافتقارها إلى العناصر الغذائية المفيدة، في حين تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكر.

والمقصود في الغالب بالوجبات السريعة هو السندويتشات والبيتزا والدجاج المقلي والبرغر، وهي وجبات يجري تقديمها في الغالب إلى جانب مشروبات غازية وبطاطس مقلية.

وفي الفترة ما بين 2015 و2018، كشفت دراسة في الولايات المتحدة، أن الفرد الأميركي استهلك ما معدله 4.8 من الأطعمة غير التقليدية في اليوم الواحد.

ويشير خبراء إلى أن جسم الإنسان يستفيد بسرعة، عند الإقلاع عن الوجبات السريعة؛ ومن بين تلك الفوائد:

بدء فقدان الوزن بشكل تلقائي، لأن السعرات الحرارية تقل بشكل ملحوظ عند البدء في تناول طعام صحي عوض الوجبات السريعة.

زيادة طاقة الجسم بفضل تناول طعام صحي غني بالبروتينات، مع قدر أقل من الكربوهيدرات والسكريات.

عندما تزيد طاقة الجسم، فإن الشخص الذي يتناول طعاما صحيا يصبح أكثر حماسا وقدرة على القيام بتمارين رياضية.

تقليل عرضة الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

تحسين التنفس لأن الوجبات السريعة غير الصحية تحرم الجسم من الأوكسجين، وتؤدي إلى نشوء مكونات تسد مسالك الهواء، مما يؤدي للإصابة بأمراض مثل الربو والاختناق أثناء النوم.

قدرة أكبر على التركيز، لأن تناول الوجبات السريعة يصيب بالدوخة من جراء تراجع تدفق الدم والأوكسجين في الجسم.

حماية الصحة العقلية، لأن العناصر الموجودة في الوجبات السريعة تؤدي إلى إفرازات مسببة للتوتر مثل هرمون الكورتيزول.

وفيما يتساءلون كثيرون حول الطرق الممكنة للإقلاع عن الوجبات السريعة، يقدم موقع "لايف كلينيكس" عدة نصائح: