وأعلن الباحثون أنهم اكتشفوا المادة الكيميائية "نونيل فينول"، في أجساد 12 حوتا قاموا بدراستها، غالبا ما تستخدم في معالجة الورق وتوجد أيضا في الصابون والمنظفات، ويمكن أن تدخل المحيط من محطات معالجة النفايات.

ونظرا لضخامة حيتان الأوركا فغالبا ما تبتلع أجساما صغيرة ملوثة بالمواد الكيميائية، مما يجعلها من بين أكثر الحيتان تلوثا في العالم.

وحيتان الأوركا تعيش في كل المحيطات بوجه عام، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل ألاسكا.

وترصد الأوركا فرائسها بالصوت، أي تعرف حجم الفريسة والأشياء التي حولها بتردد الصوت، الذي يصدر عن طريق الهواء المار بين فمها والفوهة التي فوق الرأس.