وتسبب المتحور في 30 بالمئة من الحالات في الأسبوع الأول من يناير، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6 بالمئة.

ومتحور إكس.بي.بي.1.5 ذو الصلة بأوميكرون هو حاليا المتحور الأكثر انتقالا، وهو أحد سلالات إكس.بي.بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر 2021، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع أن "إكس.بي.بي.1.5" ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استنادا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الانتشار المتزايد لحالات "إكس.بي.بي.1.5" تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق "بي.كيو.1.1 وبي.كيو.1 المتفرعين من بي.إيه.5.