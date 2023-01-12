فقد نقلت بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة أن شركة أبل تعمل بنشاط على إضافة شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر "ماك" الخاصة بها.

وقال التقرير إن أول جهاز ماك بشاشة تعمل باللمس يمكن إطلاقه بحلول عام 2025 في إطار تحديث جهاز "ماك بوك برو"، الذي ينتجه عملاق التكنولوجيا الأميركي.

ولم ترد أبل بعد على طلب رويترز للتعليق.

وكانت مجلة "نيكي آسيا" اليابانية ذكرت في ديسمبر الماضي أن أبل تخطط لنقل جانب من إنتاج ماك بوك إلى فيتنام لأول مرة العام الحالي.

ويأتي ذلك فيما تواصل مجموعة التكنولوجيا الأميركية تنويع قاعدة إنتاجها بعيدا عن الصين وسط تصاعد التوتر في مجال التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.

وتراجعت أسهم أبل بشدة الأسبوع الماضي بعد خسائرها الكبيرة في 2022، مما نزل بقيمتها السوقية دون تريليوني دولار لأول مرة منذ يونيو 2021.

وجاء ذلك التراجع الكبير في قيمة أبل السوقية بعد عام من تحولها إلى أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار.