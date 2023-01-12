الدكتورة أمنية إبراهيم المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية حصلت على شهادة ماجستير في تحويل قصص الأطفال لصوت يحمل المشاعر والتعبيرات الخاصة بالقصة، كما حصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة زيورخ بسويسرا في تكنولوجيا الكلام، بعدما أضافت تطبيقات لهذا العلم تساعد في كشف صعوبات تعلم الأصوات اللغوية للأجانب، فضلا عن تحويل الكتابة إلى صوت بما يحمله من مشاعر بشرية متفاوتة.

توضح أمنية لسكاي نيوز عربية أن علم الصوتيات يختص بدراسة عملية الكلام من أول تكوين الفكرة مرورا بتكوين جملة صحيحة، ونطق الأصوات بطريقة سليمة، ومن ثم إنتاج اللغة وفهمها بعد ذلك، وهو ما يطلق عليه السلسلة الكلامية التي يهتم علم الصوتيات بدراستها.

وتشرح أمنية أهمية علم الكلام وأبرز تطبيقاته: