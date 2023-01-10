وأرجعت السلطات في الولايتين القرار لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وتسعى "تيك توك" لإقناع واشنطن بأمن بياناتها وشفافيتها وسط اتساع دائرة الحظر الأميركي إلى أكثر من عشرين ولاية.

وأبدى حاكم نيوجيرسي قلقه من قيام الحكومة الصينية بالضغط على الشركة المالكة لتيك توك بهدف الحصول على قاعدة المعلومات.

ومضى الحاكم لأبعد من ذلك كاشفا عن خطط لحظر تطبيقات وخدمات إلكترونية تابعة لأكثر من 10 شركات صينية.

"تيك توك" بدورها عبّرت عن أسفها للقرار، قائلة إنه يستند إلى مغالطات ومزاعم لا أساس لها.

التطبيق في عين العاصفة