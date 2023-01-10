وكانت البعثة قد أقلعت من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، مع تثبيت الصاروخ الناقل "فيرجن لانشر وان" تحت جناح طائرة "بوينغ 747" معدلة، ثم أطلق لاحقا فوق المحيط الأطلسي.

ويمثل الفشل ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ "فيغا سي" إيطالي الصنع، إثر الإقلاع من جويانا الفرنسية في أواخر ديسمبر.

وعادت الطائرة التي تحمل اسم "كوزميك غيرل" إلى مرفأ نيوكي الفضائي، بعد وقت قصير من تعرض الصاروخ لخلل.

وكانت "فيرجن أوربت"، التي يشارك في ملكيتها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، تعتزم نشر 9 أقمار صناعية صغيرة في المدار السفلي للأرض، في أول بعثة لها خارج قاعدتها في الولايات المتحدة.