تمكّن علماء في جامعة نانجينغ الصينية من تطوير كاميرا ثورية تستندُ إلى فيزياء الكمّ، وتستطيعُ التقاطَ صور للأجسام دون الحاجة للضوء. وبخلاف العدسات التقليدية لا تعتمد الكاميرا على ارتدادات جزيئات الضوء عن الأجسام، إذ يمكنها الاستفادة من الضوء الذي لا يلامس المجسمات لتوليد صور دقيقة.