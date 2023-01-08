وأضافت الوكالة أن عمليات التسريح طالت أيضا الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش في "تويتر".

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن ما لا يقل عن 10 تخفيضات أخرى ليلة الجمعة السبت أثرت على العاملين في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة.

ولم يرد الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، حتى الآن على هذه التقارير وفق "رويترز".

وكان ماسك قد استحوذ على موقع التدوين المصغر "تويتر" في صفقة بلغت 44 مليار دولار، في أكتوبر الماضي.

ولم تم عدة أيام حتى اتخذ قرارا بتسريح نصف القوى العاملة في الموقع.

وقال المالك الجديد إنه لم يكن أمامه خيار آخر.