وتتيح شركة أبل على هواتف "آيفون 14"، إرسال رسائل نصية للطوارئ باستخدام الأقمار الاصطناعية، وهو ما ستفعله "أندرويد" في وقت لاحق من هذا العام، لتكون قادرة على نقل النصوص تقريبا في أي مكان على الأرض.

وفي معرض CES 2023 التقني، أطلقت شركة "كوالكوم" خدمة (Snapdragon Satellite)، التي تستخدم مجموعة الأقمار الاصطناعية المدارية التابعة لشركة الاتصالات "إريديوم" (Iridium) المكونة من 66 قمرا، لنقل نصوص وبيانات الطوارئ، وفي نهاية المطاف الرسائل النصية غير الطارئة.

وتضع هذه الخطوة هواتف أندرويد على قدم المساواة مع تطورات آيفون، نظرا لمنطقة التغطية العالمية لـ Iridium، مقارنة بتغطية القمر الاصطناعي "غلوبال ستار" (GlobalStar) المستخدمة في الرسائل النصية للطوارئ من أبل.

كما تبشر بحلول عصر لا تتوقف فيه اتصالات الطوارئ عند حافة شبكات الهواتف المحمولة.

ومثل ميزة الطوارئ "SOS" من أبل، فإنك ستحتاج ببساطة إلى توجيه هاتفك نحو السماء للحصول على أفضل فرصة للربط مع قمر اصطناعي لإرسال رسالة الطوارئ الخاصة بك، حسب ما ذكر موقع "سي نت" المعني بأخبار التكنولوجيا.

وقالت شركة "كوالكوم" إنه إذا لم تتمكن من ربط هاتفك مع قمر اصطناعي، فكل ما عليك فعله هو المحاولة مرة أخرى في غضون ما بين 8 إلى 12 دقيقة، عندما تعود الأقمار.

وإلى جانب إرسال الرسائل النصية في حالات الطوارئ، فإن "كوالكوم" لديها خطط لتقديم خدمة متميزة، تتيح استخدام الأقمار الاصطناعية لإرسال البيانات أو النصوص لأغراض اجتماعية أكثر، مثل التباهي بالإبحار مثلا في منطقة خارج نطاق شبكة الهاتف المحمول.