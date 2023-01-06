وحسبما ذكرت شركة DoNotPay، التي طورت "المحامي الروبوت" فإنه سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات.

وستعقد هذه الجلسة الغريبة في شهر فبراير القادم، إلا أن صانعي الروبوت لم يكشفوا عن مكان انعقاد المحاكمة، وفقما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وحسبما قالت مجلة "نيو ساينتست" العلمية، فإن المدعى عليه سينفذ كل توجيهات الروبوت مهما كانت، مع تحمّل مطوري الروبوت لأي خسائر قد يتعرض لها المتهم.

كيف سيعمل المحامي الروبوت؟