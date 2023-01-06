ويمكن لمستخدمي "واتساب" على مستوى العالم التوجه إلى إعدادات التطبيق لإدخال اسم الخادم الوكيل، واستخدامه للوصول إلى الإنترنت.

وتعمل الخوادم الوكيلة كبوابات بديلة بين المستخدم والإنترنت عندما يتم إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها.

وسيساعد السماح لمستخدمي "واتساب" بالاتصال بالخوادم الوكيلة هؤلاء على الاتصال في حالة قطع الإنترنت.

وأضاف "واتساب" منشورا لمدونته جاء فيه: "هدفنا في 2023 ألا تحدث عمليات قطع للإنترنت أبدا"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كيف يتم تفعيل الخدمة؟