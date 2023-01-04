وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عدة أفكار خاطئة تنتشر حول الأجبان رغم فوائدها الغذائية الكبرى، لا سيما عند التناول بطريقة سليمة.

ويصل استهلاك الفرد الواحد من الأجبان في الولايات المتحدة إلى 18 كيلوغراما في السنة، بينما يلجأ البعض إلى أجبان قليلة الدسم، لأجل تخفيض ما يحسبونه "ضررا محدقا".

ويسري الاعتقاد بأن الجبن مضر بالصحة، لعدة أسباب منها:

النظر إليه بمثابة عامل من عوامل زيادة الوزن، لأنه يرتبط بتحضير وجبات سريعة وغير صحية لدى البعض مثل البيتزا والبرغر.

احتواؤه على نسبة عالية من الدهون، مما يعني عرضة أكبر للإصابة بأمراض القلب والكوليسترول.

وجود نسبة كبيرة من الملح في الأجبان يعني أنها قد تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم.

تنبه الأستاذة المساعدة في علم التغذية بجامعة نيويورك، ليزا يونغ، أنه الجبن غني بعناصر غذائية مفيدة مثل البروتين والكالسيوم والفسفور، وبوسعه أن يكون جزءا مهما من نظام غذائي صحي.

وتشير الأبحاث إلى أن الأجبان ذات الدسم الكامل نفسها لا تؤدي بالضرورة إلى نشوء مشكلات صحية لدى الفرد، وتبعا لذلك، فإن الجبن ليس سيئا كما نعتقد.

لهذه الأسباب، الجبن ليس مضرا كما اعتقدنا: