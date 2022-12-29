وكان فريق طبي متخصص، قد أجرى أول عملية لزراعة الرئة في مصر، منتصف الشهر الجاري، بعد شهور عديدة من التحضير، لتدخل البلاد مرحلة جديدة في مجال زراعة الأعضاء.

وقال مدير وحدة زراعة الرئة في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم فصل "جهاز التروية" وهو المسؤول عن إمداد الحالة بالأكسجين اليوم، لتصبح الفتاة "سحر" تعتمد على الرئة الخاصة بها مع بعض المساعدة من جهاز التنفس الاصطناعي، مضيفًا: "الرئة الجديدة تعمل بكل كفاءة حالياً، وتؤدي وظائفها بنسبة 100 بالمئة، وهذه خطوة كبيرة نستطيع أن نؤكد من خلالها الآن نجاح عملية الزراعة".

وأوضح أن الخطوة المقبلة بخصوص حالة الفتاة سيكون فصلها من جهاز التنفس الاصطناعي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لأن البنية الجسدية للفتاة ضعيفة، كما تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي لمساعدتها خلال الفترة المقبلة.

وبشأن الحالة الصحية للشقيقين اللذين تبرعا برئتهما للفتاة المصرية، أوضح "حسين" أنه ناظر حالتهما خلال الساعات الماضية، وهما في حالة جيدة للغاية.

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