قاد تفوق الشاب المصري، أحمد العبد، الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر للحصول على منح عديدة للدراسة في الخارج فاختار كوريا الجنوبية للدراسة فيها، لتصبح نقطة انطلاقه في بحوثه العلمية الدقيقة.