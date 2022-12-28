يبلغ عدد الحيتان حوالي 340 فقط وقد انخفض عددهم في السنوات الأخيرة. وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مراجعة لحالة الحوت اليوم الثلاثاء قالت فيها إن الحوت ”يستمر في التدهور ولم يستوف العديد من معايير التعافي المحددة” في خطة التعافي.

تعد حماية الحيتان مصدر نزاع بين حماة البيئة والصيادين التجاريين لأن أحد أكبر التهديدات للحيوانات الوقوع في شرك معدات الصيد. وقد أجرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مراجعة لحالة الحوت على مدار خمس سنوات وجاء فيها أن أعداد الحيوان مستمرة في الانخفاض بسبب تهديدات معدات الصيد والاصطدام بالسفن وغير ذلك من عوامل الإجهاد.