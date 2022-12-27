وتنقسم المعادن إلى فئتين بناءً على مقدار ما يحتاجه جسم الإنسان، فهناك حاجة إلى نوع من المعادن بكميات أكبر وتشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد والفوسفور والمغنيسيوم.

وفي المقابل هناك معادن مطلوبة بكميات أقل مثل الحديد والنحاس والفلورايد والسيلينيوم والزنك والكروم والموليبدينوم واليود والمنغنيز.

وبشكل عام هناك مجموعة من الأطعمة التي توفر المعادن بكميات جيدة كما في القائمة التالية:

المكسرات

تتميز المكسرات بغناها بالمغنيسيوم والزنك والمنغنيز والنحاس والسيلينيوم والفوسفور، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

وتعد المكسرات الكاملة والبذور وجبة خفيفة مريحة وغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن دمج زبدة المكسرات والبذور في العصائر.

المحار

يعتبر المحار من الأغذية الغنية بالسيلينيوم والزنك والنحاس والحديد، بحسب دراسة نشرتها مجلة "علم الأغذية".

ويغطي استهلاك 84 غراما من المحار الاحتياجات اليومية من الزنك والنحاس، ويوفر ما بين 22-30 بالمئة من الاحتياجات اليومية من السيلينيوم والحديد.

ويعد الزنك عنصرا غذائيا ضروريا لدعم المناعة والانقسام الخلوي وإنتاج البروتينات.

البروكلي والقرنبيط

يحد تناول البروكلي والقرنبيط من الأمراض المزمنة نظرا لغناها بالمعادن وخصوصا الكبريت المهم في الوظيفة الخلوية، وإنتاج الحمض النووي وإزالة السموم وتوليد "الجلوتاثيون"، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

وإلى جانب الكبريت، فإن هذه الفئة من الخضراوات التي تشمل أيضا اللفت والجرجير والسلق والملفوف، تتميز بكونها مصدرا جيدا للمعادن الأخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم.

البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من الحديد والفوسفور والزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والبروتينات.

ورغم تجنب كثيرين صفار البيض بسبب محتواه من الكوليسترول، إلا أنه يحتوي تقريبا على جميع الفيتامينات والمعادن والمركبات المفيدة الأخرى.

الكاكاو

رغم أنها ليست غنية بالعناصر الغذائية، إلا أن الكاكاو مليئة بالمعادن وخصوصا المغنيسيوم والنحاس، وفق المركز الوطني الأميركي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.

ويحتاج الجسم للمغنيسيوم لإنتاج الطاقة وتنظيم ضغط الدم ووظيفة الأعصاب والتحكم في نسبة السكر في الدم.

أما النحاس فهو ضروري للنمو السليم وتكوين خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى العديد من العمليات الجسدية الهامة الأخرى.