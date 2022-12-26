وبحسب موقع "cnet"، فإن عددا من الخبراء يوصون بالابتعاد عن 4 أطعمة تؤثر بشكل ملحوظ على الصحة العقلية، لا سيما عند الإكثار منها.

وجبات تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة: مثل الدجاج المقلي والبيتزا والبرغر، لأن هذا النظام الغذائي يؤدي إلى تراجع إنتاج هرمون السيروتونين المرتبط بالسعادة في جسم الإنسان.

وعندما يتراجع إنتاج هذا الهرمون في جسم الإنسان، فإنه يزيد عرضة الشخص لأن يصاب باكتئاب وبالتالي، فإن المطلوب، هو تناول هذه الأطعمة بين الفينة والأخرى، من أجل خفض الضرر قدر الإمكان.

وجبات ذات نسبة عالية من السكر المُصفى أو المعالج: مثل العديد كالمخبوزات كـ "الدونات" والكيك، إلى جانب الحلويات والعديد من العصائر التي يعتقد الناس أنها صحية.

يقول خبراء إن الأطعمة المحلاة بشكل كبير تجعل الجسم لا يتخلص بسهولة من الإرهاق، كما أن الفرد يصبح أكثر عرضة لأن يعاني من الاكتئاب.

ويحصل هذا التأثير الخطير للغاية لأن السكر يحدث حالة من الاختلال وعدم التوازن في مادة كيميائية موجودة بدماغ الإنسان، لكن الإقلاع عن السكر يصعب أن يتم دفعة واحدة.

وينصح الأطباء بتقليل تناول السكر على نحو تدريجي، كأن يجري التخلي في البداية عن المشروبات الغازية وبعض الحلويات، ثم ترك المحليات الاصطناعية وأطعمة أخرى محلاة.

أطعمة معالجة: مثل نقانق "الهوت دوغ" ولحم "البيكن" المقدد، لأنها تزيد تزيد احتمال الإصابة بالقلق والاكتئاب، كما تزيد الالتهاب في الجسم، لا سيما في الجهاز الهضمي، وتؤثر على هرمون السيروتونين المرتبط بالسعادة.

الكافيين: صحيح أنه موجود في مشروبات شعبية في العالم مثل الشاي والقهوة، لكن القدر الذي نستهلكه هو الأهم، لأن الإكثار قد يؤدي إلى الإجهاد ورفع مستوى القلق.

ويعد الكافيين من بين المحفزات التي نحتاجها حتى نبقى في حالة يقظة، وهو يقوم بذلك من خلال رفع نبضات القلب وضغط الدم، أي على غر ار ما يحصل في أعراض القلق.

وتبعا لذلك، فمن الأفضل أن نشرب قدرا معقولا من الشاي والقهوة خلال اليوم، أو أن نعتمد خيارات أخرى أفضل للصحة مثل بعض أنواع الشاي التي تكون مصحوبة بالأعشاب، فتساعد على الاسترخاء، وتعمل على خفض مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر.