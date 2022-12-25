في المستشفيات بمقاطعة خبي ترفض وحدات العناية المركزة استقبال سيارات الإسعاف، فيما يبحث أقرباء المرضى عن أسرة شاغرة، ويجلس المرضى على مقاعد في الممرات وعلى الأرضيات.

في مدينة باتشوو، التي تقع على بعد 40 كيلومترا شرق بايقوو، احتشد 100 شخص أو أكثر في جناح الطوارئ في مستشفى الشعب رقم 4 لانغفانغ ليل الخميس.

ونظرا لعدم وجود أسرة في الجناح، انتقل المرضى إلى الممرات.

انتشر المرضى على الأغطية على الأرض بينما كان الموظفون ينقلون النقالات وأجهزة التنفس الاصطناعي.

لم يتضح عدد المرضى الذين أصيبوا بكوفيد-19.

كان البعض يعاني من أعراض خفيفة فقط، ما يسلط الضوء على مشكلة أخرى. فيرى الخبراء أن الصينيين يعتمدون بشكل كبير على المستشفيات أكثر من البلدان الأخرى، ما يعني أنه من السهل زيادة العبء على الموارد الطبية في حالات الطوارئ.

وفي الوقت نفسه، فإن الموارد الطبية في قرى وبلدات الصين، التي تضم حوالي 500 مليون شخص من مجموع سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تأتي خلف المستشفيات الموجودة في المدن الكبرى مثل بيجين وشنغهاي بفارق شاسع.

تفتقر بعض المقاطعات إلى سرير واحد لوحدة العناية المركزة.

فى مستشفى باودينغ رقم 2 فى تشوهتشوه، احتشد المرضى الأربعاء فى ردهة قسم الطوارئ.

كانت وحدة العناية المركزة مزدحمة للغاية، وتم إبعاد سيارات الإسعاف.

صرخ عامل طبي في أقرباء المرضى وهم ينقلون مريضا من سيارة إسعاف قادمة.

في محرقة جثث الجثث في قاوبيديان، التي تبعد حوالي 20 كيلومترا جنوب تشوهتشوه، عملت الأفران الأسبوع الماضي أوقاتا إضافية لمواجهة الارتفاع في أعداد الوفيات، تم إحضار بعضهم من بيجين – التي تبعد ساعتين بالسيارة - لأن دور الجنازات في العاصمة كانت مكتظة.