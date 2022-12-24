وأوضح موقع "نيويورك بوست" أن الميزة المعروفة باسم #ThereIsHelp، كانت تظهر في الجزء العلوي خلال القيام بعمليات بحث معينة.

وكانت الميزة تظهر خلال البحث في تويتر عن معلومات لمنظمات الدعم المتعلقة بالصحة العقلية وفيروس نقص المناعة البشرية واللقاحات والاستغلال الجنسي للأطفال وCOVID-19 والعنف القائم على النوع الاجتماعي والكوارث الطبيعية وحرية التعبير.

وتوفر الميزة خطوطا ساخنة للتواصل مع منظمات وهيئات توفر الدعم لمنع الانتحار وحرية التعبير.

وقالت منظمة "Aids United" ومقرها واشنطن، والتي يتم الترويج لها في #ThereIsHelp، إن اختفاء الميزة كان "أمرا مفاجئا".

هذا ونفى ماسك هذه التقارير، حيث غرّد، اليوم السبت، على حسابه في تويتر، بالقول: "الخبر غير صحيح.. الميزة ما تزال موجودة".

من جهتها، أوضحت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر: "لقد قمنا بإصلاح وتجديد الميزة.. وخلال قيامنا بذلك، تمت إزالتها مؤقتا.. والآن عادت".