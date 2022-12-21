وبحسب خبراء تحدثوا لموقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الأميركي، فإن عدد مرات إصابة الأشخاص بالأمراض المعدية خاصة الإنفلونزا ونزلات البرد يعتمد على عوامل عدة وهي:

مناعة الأشخاص.

كيف يتعرضون للفيروسات.

لديهم أطفال أو يعتنون بأطفال.

يقابلون كثيرين في العمل.

ويقول أستاذ الأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة في جامعة كاليفورنيا أوتو يانغ إن "الناس يختلفون كثيرا من ناحية الإصابة بالأمراض المعدية".

ويضيف أن "البعض يشعرون بأنهم مريضون طوال موسم نزلات البرد والإنفلونزا، في حين يشعر الآخرون بأنه لم يمسهم شيء".

وتشمل أعراض نزلات البرد التي يمكن أن تستمر 7- 10 أيام:

السعال.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

الاحتقان.

الصداع.

العطس.

لديهم أطفال أو يعتنون بأطفال

يمرض الأطفال بشكل متكرر أكثر من البالغين، أما بعض هؤلاء الذين لديهم أطفال أو يعتنون بالأطفال يصابون بالعدوى منهم.

يقول توماس موراي، طبيب الأمراض المعدية للأطفال، إن الأطفال عرضة أكثر من غيرهم للإصابة لأن مناعتهم لم تكتمل بعد، ويقضون وقتا أطولا في الأماكن المزدحمة مع الأطفال الآخرين، مما يسهل إصابتهم بالعدوى.

أما زميله فرانك إسبر، فيقول إن الأطفال في عمر ما قبل المدرسة قد يصابون بمعدل مرة واحدة في الشهر، لكن هذا العدد ينخفض إلى 4-6 مرات في العام، بمجرد أن يكبروا بما يكفي لممارسة تنظيف اليدين بمفردهم.

يقابلون كثيرين في العمل

بحسب موراي، فإن مكان عمل الشخص وسلوكه هناك يمكن أن يساهم في زيادة فرص الإصابة بالمرض.

على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعملون من المنزل أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مقارنة مع الأشخاص أنفسهم في حال عملوا في مكتب وقابوا العديد من الأشخاص خلال اليوم.

تزداد نسبة الإصابة في حال لم يغسل الأشخاص أيديهم باستمرار، ويبقون على مقربة مع أشخاص يحملون العدوى.

المناعة