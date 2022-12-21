وتسبب مركبات الكبريت المتطايرة في الفم والناتجة عن البكتيريا ومخلفات الطعام، إلى جانب إهمال العناية بالأسنان وتراكم الجير، رائحة الفم الكريهة.

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة BMJ Open الطبية، فإن تناول الزبادي والأغذية المخمرة، يخفف وقد يقضي على رائحة الفم الكريهة، بسبب بكتيريا "البروبيوتيك" الموجودة فيها.

ويعتقد الباحثون أن بكتيريا "البروبيوتيك" قد تمنع تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات، ما يحد إنتاج المركبات الثانوية ذات الرائحة الكريهة.

بكتيريا "البروبيوتيك"