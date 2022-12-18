ووفق الباحثين في جامعة "روتجرز" الأميركية، فإن تناول الأغذية الغنية بالألياف، يبطئ مرض التصلب العصبي المتعدد، وفق تجارب أجريت على فئران معدلة وراثيا.

وربط أخصائي الأعصاب في الجامعة، روبرت وود جونسون، بين الكائنات المجهرية في الجهاز الهضمي (المعروفة باسم ميكروبيوم الأمعاء) ومرض التصلب العصبي المتعدد.

من جانبه، قال الأستاذ في علم الأعصاب وكبير مؤلفي الدراسة، كويشي إيتو، في بيان: "قد تكون العادات الغذائية غير الصحية مثل انخفاض الألياف وارتفاع استهلاك الدهون قد ساهمت في الارتفاع الحاد لمرض التصلب العصبي المتعدد في الولايات المتحدة، وانخفاضه في بلدان أخرى تتبع أنظمة غذائية مختلفة".

ما هو مرض التصلب العصبي المتعدد؟

- يعد التصلب العصبي المتعدد من أمراض المناعة الذاتية، ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

- تبدأ الحالات المرتبطة بالتصلب العصبي بالتطور مع بداية تأثر الخلايا العصبية المحيطة (الميالين) التي تحمي الأعصاب مما يؤدي إلى عرقلة مسار الإشارات المرسلة إلى الدماغ والحبل الشوكي، ومن الدماغ إلى باقي أجزاء الجسم، الأمر الذي يسبب حدوث أعراض تتضمن الآتي حسبما ذكر موقع "كليفلاند كلينك" الطبي:

اضطرابات في الرؤية أو ألم في العين.

ضعف العضلات أو الرجفان.

صعوبة في التوازن والتنسيق الحركي.

الدوار أو الوهن.

مشاكل في التفكير والذاكرة.

شعور بالخدر أو الوخز أو الرعشة.

- لا يعرف الباحثون بعد الأسباب المؤكدة وراء ما يصيب الخلايا، لكنهم وجدوا أن التصلب العصبي المتعدد لا ينتقل وراثيا، كما أنه ليس من أنواع الأمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر.

- مرض التصلب العصبي المتعدد لا يمكن التنبؤ به، ويؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة، إذ يكون تأثيره معتدلا لدى البعض، فيما قد يؤثر على القدرات الوظيفية للبعض الآخر.

- حسب حدة المرض، يمكن للأعراض أن تزول لفترة ثم تعود للظهور من جديد.

ما نتائج الدراسة الجديدة؟