وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، فإن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي، أصيبوا بفيروس غامض ومنهك، شبيه بالإنفلونزا.

ووفق "آس"، فإن كلا من أوباميكانو ورابيو، هما الأكثر معاناة من هذا الفيروس، بحيث لم يكونا قادرين على اللعب أمام "أسود الأطلس"، وقد خضع رابيو للعزل في فندق الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن إصابة اللاعبين بفيروس "إنفلونزا الإبل"، وهو الاسم الشائع لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

وأوضح ديشامب: "نحاول توخي الحذر حتى لا ينتشر المرض. من الواضح أن الجهاز المناعي للاعبين المصابين بالفيروس يعاني".

ماذا نعرف عن "ميرس"؟

مرض تنفسي فيروسي يسببه فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس- كوف).

فيروس حيواني المنشأ يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والأشخاص الذين تعتبر الإبل الرابط الرئيسي بينهم.

تم التعرف على الفيروس لأول مرة في السعودية في عام 2012 ومنذ ذلك الحين سجلت 2600 حالة مؤكدة مختبريا لدى البشر، وحوالي 1000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

من الممكن انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، وقد أشارت الدراسات إلى وجود خطر للانتقال عبر الهواء.

أعراض الفيروس؟

تشمل الأعراض الأكثر شيوعا الحمى والتهاب الحلق والسعال الجاف وضيق التنفس.

قد يعاني المرضى أيضا من أعراض معدية معوية (آلام في البطن أو غثيان أو إسهال).

أدت بعض الحالات الشديدة إلى مضاعفات أخرى مثل الالتهاب الرئوي.

الخصائص الوبائية للفيروس