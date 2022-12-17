وأظهرت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "نيشتر فوود"، أن تحليلا للقمح، المكون الرئيسي الموجود في العديد من الكربوهيدرات النشوية، قد أثبت تعرضه لمرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية "الجرب".

ولا يعد مرض لفحة السنابل الفيورازمية ضارا بالنسبة للإنسان، لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية أو "القيء الفطري"، يمكن أن تكون قاتلة.

ووجد خبراء من المملكة المتحدة أن 70 بالمئة من القمح المنتج في بريطانيا بين عامي 2010 و2019، احتوى على "القيء الفطري"، ولكن بدرجات مقبولة من الناحية الطبية.

وأشار باحثون من جامعتي باث وإكستر البريطانيتين، إلى أن حقيقة وجود سموم الفطريات في العديد من أطعمتنا ولو بنسب مقبولة، يعد أمرا "مثيرا للقلق".

ماذا يقول الخبراء؟