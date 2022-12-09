وقالت ديون في رسائل مصورة عاطفية نشرتها بالفرنسية والإنجليزية، الخميس، على تطبيق "إنستغرام"، إن "متلازمة الشخص المتيبس تسبب انقباضات تؤثر على قدرتها على المشي والغناء".

وأضافت: "للأسف تؤثر الانقباضات على كل مناحي حياتي اليومية، وأحيانا تسبب صعوبات عندما أمشي ولا تسمح لي باستخدام حبالي الصوتية للغناء كما اعتدت".

وتابعت أنها لا خيار أمامها سوى تأجيل جولتها "شجاعة" التي كانت ستستأنفها في فبراير بعد عدة تأجيلات.

وأجلت ديون حفلاتها المقررة في ربيع 2023 إلى عام 2024، كما ألغت حفلات صيف 2023.

متلازمة الشخص المتيبس