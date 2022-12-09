أجلت النجمة العالمية سيلين ديون كل حفلاتها بعد ثبوت إصابتها بمرض عصبي نادر هو "متلازمة الشخص المتيبس".
وقالت ديون في رسائل مصورة عاطفية نشرتها بالفرنسية والإنجليزية، الخميس، على تطبيق "إنستغرام"، إن "متلازمة الشخص المتيبس تسبب انقباضات تؤثر على قدرتها على المشي والغناء".
وأضافت: "للأسف تؤثر الانقباضات على كل مناحي حياتي اليومية، وأحيانا تسبب صعوبات عندما أمشي ولا تسمح لي باستخدام حبالي الصوتية للغناء كما اعتدت".
وتابعت أنها لا خيار أمامها سوى تأجيل جولتها "شجاعة" التي كانت ستستأنفها في فبراير بعد عدة تأجيلات.
وأجلت ديون حفلاتها المقررة في ربيع 2023 إلى عام 2024، كما ألغت حفلات صيف 2023.
متلازمة الشخص المتيبس
- تتميز هذه المتلازمة وفق موقع "مايو كلينيك" الطبي بتيبس العضلات الحاد التدريجي أو تصلّبها.
- تصيب بشكل أساسي الساقين والعمود الفقري.
- قد تسبب أيضا تشنّجات مؤلمة في العضلات.
- المتلازمة تصنّف على أنها اضطراب عصبي نادر مجهول الأسباب.
- تترافق المتلازمة بزيادة الحساسية تجاه بعض المحفزات، مثل الضوضاء والتلامس الجسدي والضغط النفسي.
- عادة ما تتطور أعراض المتلازمة على مدى أشهر، وقد تظل مستقرة لعدة سنوات أو تتفاقم ببطء.
- تصيب المتلازمة النساء أكثر من الرجال، بمعدل الضعف.
- يعتقد العلماء أن المتلازمة قد تكون ناجمة عن الاستجابات المناعية الذاتية.
- يرتفع خطر الإصابة بالمتلازمة بين مرضى السكري والتهاب الغدة الدرقية والبهاق وفقر الدم الخبيث.
- لا يوجد علاج محدد للمرض إلا أن بعض الأدوية مثل "الغلوبولين" تخفف الحساسية إزاء الضوء والصوت.
- يستخدم الأطباء أيضا المرخيات العضلية وحقن "توكسين البوتولينوم" التي تعمل كمانع قوي للإشارات التي ترسلها الأعصاب إلى العضلات.