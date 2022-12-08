وسعت دراسة، هي الأولى من نوعها أجرتها جامعة أرهوس الدنماركية، إلى تحديد سنوات العمل الضائعة، المرتبطة بالاضطرابات النفسية، من خلال النظر في بيانات 5 ملايين شخص، تتراوح أعمارهم بين 18و65.

ووجدت الدراسة أن من يعانون اضطرابات نفسية، يفقدون معدل 10 سنوات من مسيرتهم المهنية، من بين تبعات أخرى على حياتهم العملية.

وأظهر الباحثون أن "الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية بدرجة عالية، قد يصحبون غير قادرين على العمل أو الدراسة.

وأضافت الدراسة أنّ من تم تشخيص إصابتهم بالفصام يفقدون، في المتوسط، 24 عامًا من الحياة العملية بعد التشخيص.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة الاستثمار في البرامج التي تقلل عدد سنوات العمل الضائعة، وتساعد الأشخاص الذين يعانون اضطراباتٍ نفسية، في الاستمرار في العمل مع مراعاة ظروفهم.

في تعليقها على الدراسة، قالت الخبيرة في الموارد البشرية، رنا الكيلاني، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية":