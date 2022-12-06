ومن خلال إجراء هذا التحليق بالقرب من السطح، استفادت المركبة الفضائية من قوة الجاذبية للقمر، لدفع نفسها في مسار العودة.

وانقطع الاتصال بالكبسولة لمدة 30 دقيقة عندما مرت خلف الجانب المظلم من القمر. وامتد دفع المحرك الرئيسي لوحدة الخدمة أوروبية الصنع، وهو أساسي لدفع الكبسولة، لأكثر من 3 دقائق بقليل.

وقالت المسؤولة المساعدة عن كبسولة "أوريون"، ديبي كورث: "لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بأداء المركبة. بعد استعادة الاتصال، كان علينا أن نتوقف ونشاهد فقط، وقلنا لأنفسنا: يا إلهي، نحن نودّع القمر"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت هذه آخر مناورة رئيسية للمهمة التي بدأت مع إطلاق الصاروخ الضخم الجديد التابع لناسا، في 16 نوفمبر، في رحلة من المفترض أن تستمر 25 يوما ونصف اليوم في المجموع.

وستكتفي أوريون منذ الآن بعمليات تصحيح طفيفة على المسار، حتى تهبط في المحيط الهادئ قبالة مدينة سان دييغو الأميركية، الأحد المقبل عند الساعة 17,40 بتوقيت غرينيتش.

وسيتم إبطاء هبوطها من خلال 11 مظلة، ليتم بعدها استرجاعها ونقلها على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية.

وخلال المهمة، أمضت أوريون حوالي 6 أيام في مدار بعيد حول القمر. وقبل أسبوع، حطمت الرقم القياسي للمسافة التي تجتازها كبسولة صالحة للسكن، إذ ابتعدت لأكثر من 432 ألف كيلومتر عن كوكبنا، أي أبعد من مهمات أبولو.

وترمي المهمة إلى "التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة".

وشكّل هذا الحدث الانطلاقة الكبيرة لبرنامج "أرتيميس"، الرامي إلى إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر. ويرمي البرنامج إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر تحضيرا للتوجه إلى المريخ.