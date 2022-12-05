حيث أفيد، السبت، أن تلميذا يبلغ من العمر 12 عاما من مدرسة في جنوب لندن توفي بعد إصابته بالعدوى، مما سيرفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبعة.

وأكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الجمعة، أن ستة أطفال دون سن العاشرة لقوا حتفهم بعد إصابتهم بعدوى بكتيرية منذ سبتمبر، حيث أصدرت تنبيها نادرا استجابة لارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

الأعراض وكيفية الانتشار