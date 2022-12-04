وكشفت اختبارات أجرتها الوكالة مؤخرا أن فيروس كورونا يعيش لفترات أطول على الأطعمة ذات الأسطح غير المستوية مثل البروكلي والتوت، مقارنة مع الخضراوات والفواكه ذات القشرة الناعمة مثل التفاح.

لكن علماء الوكالة أكدوا بأن مخاطر تناول البروكلي والتوت على المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أطعمة ملوثة بالفيروس