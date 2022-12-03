ووصفت والدة الطفل محمد إبراهيم علي، الذي توفي إثر الإصابة بالبكتيريا، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الإصابة قائلة: كان الطفح الجلدي أسفل الظهر أول الأعراض التي عانى منها طفلي، ثم بدأ يشعر بآلام شديدة في المعدة.

وتوفي محمد في سيارة الإسعاف بطريقه إلى المستشفى، وبعد أسبوع، أظهرت نتائج فحص ما بعد الوفاة أنه مصاب ببكتيريا المكورات العنقودية "أي" في دمه.

وقالت والدة محمد: يجب أن يكون الناس أكثر وعياً بالأعراض الأولية، أعتقد أنه يجب توعية الوالدين بالأعراض والتصرف حيالها".

وأضافت: "إنني قلقة من أن الناس لا تزال غير مدركة لمدى خطورة هذا الأمر، وقيل في الأخبار أنه من النادر جدا أن يموت الأطفال بسبب هذا الالتهاب العقدي، لكنهم للأسف نسوا وقوع ستة وفيات في غضون أسبوعين من الأطفال، وأعتقد أن المزيد سيأتي إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة ".

وتوفي ستة أطفال في المملكة المتحدة بعد إصابتهم بالعدوى البكتيرية شديدة العدوى، والتي غالبًا ما تكون خفيفة نسبيا وتسبب الحمى القرمزية، ولكنها قد تكون مميتة إذا دخلت مجرى الدم وأجزاء أخرى من الجسم.

الأعراض وكيفية الانتشار