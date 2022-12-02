وقد يؤدي نقصه إلى التعب والخمول ومشكلات في النمو.

علامة التعب التي تعد مؤشرا لنقص "فيتامين بي 12" تزداد كلما تقدم الإنسان في السن، وعادة ما يربط الأطباء تعبَ كبار السن بعدم حصولهم على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن، وعلى رأسها "فيتامين بي 12".

وفي دراسة سابقة لكلية الطب في جامعة هارفرد، وصف الباحثون نقص فيتامين "B12" بأنه مخادعٌ وضار، فعلاقة هذا الفيتامين بالأعصاب علاقة قوية، وهو يؤثر بشكل كبير في صحة الدماغ والأعصاب والأنسجة عند كبار السن، كما أنه يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحفيزها.

أهمية الفيتامين وخطورة نقصه