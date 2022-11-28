وبحسب موقع "شي فايندس"، فإن مستخدمي آيفون يستطيعون أن يطيلوا عمر البطارية عبر خطوة بسيطة، يمكن القيام بها في ثوان قليلة.

من الأفضل أن يتخلى مستخدم هاتف "آيفون" عن خاصية عن خلفية الشاشة المتغيرة، لأن جعل تلك الصورة تتغير تلقائيا وبشكل مستمر، يستهلك الطاقة، أكثر مما نتصوره.

يوضح الخبراء أن هذه الخطوة تساعد على اقتصاد الطاقة فقط، وتجعل المستخدم يشعر بفرق، حتى وإن كانت ثمة عوامل كثيرة أخرى تؤثر على عمر البطارية.

ولأجل التوقف عن تغيير صورة الخلفية، يمكن لمستخدم آيفون أن يذهب إلى قسم صورة الخلفية والسطوع، وعندئذ، بوسعه أن يختار صورة ثابتة من الألبوم أو الصور الموجودة سلفا في الجهاز.

تعد التطبيقات الذكية المحملة على الهاتف من بين أكثر الأشياء التي تستنزف طاقة البطارية، ولذلك، لا يُستحب إبقاؤها مفتوحة طيلة الوقت.

يعتمد عمر البطارية بالأساس على وتيرة استخدام الهاتف وما فيه من خدمات، كما أن طريقة الشحن قد تؤثر بدورها.

ومن بين الأخطاء المرتكبة خلال شحن هاتف آيفون: