إليك بعض الأطعمة المفيدة، التي ستساعدك في رحلة تعزيز مناعتك:

السمك والمأكولات البحرية

• تعتبر مصدر غني بأحماض أوميغا 3، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ.

البروكلي

• يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويثبّت نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.

الشمندر

• إنه مكمل رائع لنظام غذائي صحي، يحسن الوظيفة الإدراكية، وصحة القلب والأوعية الدموية، والهضم، ويزيد من الأداء البدني، ويقلل الالتهاب ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

السبانخ

• يحتوي على الفيتامينات والمعادن المعززة للمناعة، بما في ذلك فيتامين E والمغنيسيوم.

• يعد مصدرا رائعا لفيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على عيون صحية.

الكرنب

• مليء بالعناصر المفيدة بما في ذلك البروتين والمغذيات النباتية والحديد والفيتامينات سي والبوتاسيوم وغيرها الكثير.

زبدة الفول السوداني

• تحتوي على دهون أوميغا 6، التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار بينما يرفع مستويات الكوليسترول الجيد.

اللوز

• يمكن أن يساعد اللوز في التحكم بمستويات السكر في الدم.

• يحتوي على الكثير من المغنيسيوم.

التوت

• يحسن الصحة العقلية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العظام والجلد السليم والتحكم في ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري والوقاية من السرطان وتجديد الخلايا.

الكينوا

• مفيدة في مكافحة الإمساك وللحفاظ على مستويات الكوليسترول ومستويات الأنسولين في الدم طبيعية.

• تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.