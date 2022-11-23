ويمكن أن تكون بعض الفاكهة مفيدة مع التقدم بالعمر، لأنها تساعد الجسم في مواجهة المشاكل التي تحصل بسبب الشيخوخة.

واختار أخصائي التغذية، جيسي فيدر، 3 أنواع من الفاكهة التي تعتبر مفيدة في هذا الإطار:

الموز

يعد ضغط الدم أحد أهم الجوانب التي يجب مراقبتها مع التقدم في العمر، حيث تصبح الشرايين أقل مرونة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم.

يعد الموز مصدرا رائعا للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدم.

يحتوي الموز أيضا على الألياف أيضا، وهو أمر ضروري ومفيد بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء وفقدان الوزن.

البرتقال

مفتاح رئيسي آخر للبقاء بصحة جيدة مع تقدمك في العمر هو الحفاظ على مناعتك معززة.

واحدة من أفضل الطرق لفعل ذلك هي زيادة تناولك لفيتامين سي، والبرتقال مليء بهذا الفيتامين.

مع التقدم في السن، تضعف الأجهزة المناعية وكذلك العظام، ويمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة، كما يمكن أن يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.

يمكنك إضافة هذه الفاكهة الحمضية إلى وجبة الإفطار كل صباح أو الاستمتاع بها طوال اليوم كوجبة خفيفة غنية بالعصارة لجني كل هذه الفوائد.

التوت البري