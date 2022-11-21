وفي حديثها لصحيفة "ذا صن"، قالت الدكتورة كلير بيلي، إن فقدان الوزن يعد أمرا صعبا، لكن إذا كانت لديك خطة، فمن المرجح أن تصل إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن".

إليك أهم نصائح الدكتورة كلير:

قلل من الحلويات

عندما يتعلق الأمر بالحلويات، فإن الأمر لا يعني عدم تناولها مطلقا.

اختر الشوكولاتة إذا استطعت، لكن اختر النوع الذي يحتوي على 70 في المئة من الكاكاو.

بالنسبة للكعك والمعجنات، يمكنك استبدال المكونات، مثلا استبدل الدقيق باللوز المطحون.

التركيز على التوقيت

الأشخاص الذين يستخدمون الصيام المتقطع غالبا ما ينجحون.

إذا كان بإمكانك تقليل الوقت الذي تأكل فيه، فهذا يساعد على تقليل مقدار ما تأكله ويمنح الجسم فرصة للدخول في الحالة الكيتونية.

يجب أيضا محاولة تجنب تناول وجبتك الرئيسية في غضون ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش.

تناول وجبة فطور كبيرة، ووجبة غداء جيدة، واجعل وجبتك المسائية وجبة أخف.

أضف البروتين

إضافة البروتين أمر أساسي لإنقاص الوزن.

تناول المزيد من البروتين يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع وسيساعد في تقليل الرغبة الشديدة بالطعام.

أضف الألياف

يمكن أن يشمل ذلك تغييرات صغيرة مثل استبدال الأرز الأبيض والخبز بخيارات القمح الكامل أو البني.

حمية البحر الأبيض المتوسط