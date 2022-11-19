وتعرض الخدمة صورا حقيقية للأماكن مع بيانات "غوغل" فوقها مباشرة، حسبما ذكر موقع "تي 3" المتخصص بالأخبار التقنية.

وستقتصر الميزة الجديدة على عدد قليل من المدن مثل لندن ولوس أنجلوس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو.

ولم تؤكد "غوغل" بعد وجود خطط لتوفير الخدمة عن مدن أخرى في وقت لاحق.

وتتيح الخدمة البحث عن المتاجر والمقاهي وأجهزة الصراف مثلا، باستخدام الاتجاهات والأسهم التي تعمل بالواقع المعزز، بعد رفع الهاتف والنقر على زر الكاميرا في شريط البحث.

كذلك يمكن للمستخدمين الاطلاع على الأماكن غير الموجودة في المنظور المباشر، كمتجر أزياء خلف المبنى الرئيسي مثلا.