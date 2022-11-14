ويحذر خبراء من أن قلة النوم مرتبطة بآثار صحية سلبية، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ويقول المتخصصون في مجال الصحة إن تنظيم وقت النوم والاستيقاظ مبكرا هما أفضل الطرق للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

لكن السؤال الذي يُطرح دوما هو كم تحتاج كل فئة عمرية من النوم لتكون بصحة جيدة؟

حديثو الولادة (0-3 أشهر): يقول الخبراء إن مدة النوم لدى حديثي الولادة تتراوح بين 14 و17 ساعة يوميا.

يقول الخبراء إن مدة النوم لدى حديثي الولادة تتراوح بين 14 و17 ساعة يوميا. الرضع (4-12 شهرا): تحتاج هذه الفئة ما بين 12 و16 ساعة من النوم كل 24 ساعة.

تحتاج هذه الفئة ما بين 12 و16 ساعة من النوم كل 24 ساعة. الرضع (1-2 سنة): يشير الخبراء إلى أن الرضع يحتاجون من 11 إلى 14 ساعة من النوم يوميا كجزء من النمو الصحي.