وقال موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار "واتساب" أولا بأول أن التطبيق يختبر حاليا نسخة تجريبية يجري فيها إسكات التنبيهات في المجموعات التي يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدما بشكل تلقائي، بمعنى أنها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

وتطال هذه الخدمة جميع المستخدمين، سواء أكانوا نشطين أم لا في المجموعات.

كيف سيحدث ذلك؟

حصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر ملاحظة أسفل الشاشة عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256، وتقول الملاحظة إن التنبيهات سيجري إسكاتها تلقائيا في هذه المجموعة ويطرح على المستخدم الموافقة على الأمر أو رفضه.