وفي تغريدة على "تويتر"، اكتفى إيلون ماسك بنشر صور رمزية (إيموجي) لكل من وجه الروبوت وشاهد القبور، وأرفقهما بكلمة "قريبا".

ولم يدل ماسك بمزيد من التفاصيل عن الأمرين.

تكهنات

بحسب العديد من المغردين، ربما يشير الملياردير الأميركي إلى أن "تويتر" سيأخذ قرار حاسما يتعلق بإزالة الحسابات الوهمية، وهي قضية كانت في صلب الخلافات بين ماسك وإدارة تويتر السابقة أثناء مفاوضات الاستحواذ.

قرارات جدلية