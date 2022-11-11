وحسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن منصة "بلاتفورمر" لأخبار عالم التكنولوجيا، فإن ماسك أبلغ موظفيه بأن الإفلاس ليس مستبعدا، في اجتماع جرى الخميس.

كذلك أشار موقع "ذا فيرج" أنه حصل على تسجيل يقول فيه ماسك: "نحتاج جلب نقود أكثر مما ننفقه. إننا لا نحقق ذلك، وهناك تدفق نقدي سلبي هائل، وبالتالي فإن الإفلاس ليس مستبعدا".

وأكد ماسك في اجتماعه أنه "يريد مليار مستخدم على تويتر".

وأضاف: "من أجل تحقيق هذا الهدف، علينا التفكير كيف نجعل الكثير من الأشخاص على المنصة. هناك 8 مليارات إنسان في العالم، وإذا لم يكن لدينا ما لا يقل عن مليار شخص على المنصة، فعندئذ تكون حصتنا نسبة صغيرة جدا من المستخدمين".

قرارات ماسك

بعد استحواذه على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، اتخذ مالك "تسلا" العديد من القرارات المفاجئة.

سرّح ماسك قرابة 50 بالمئة من موظفي "تويتر" في جميع أنحاء العالم.